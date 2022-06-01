ABD'de ISM imalat endeksi mayısta beklentilerin aksine arttı - Haberler

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 56,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 56,1'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren verinin 54,5 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat büyümesinin ivme kazandığına işaret eden endeks, nisanda 55,4 değerinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi mayısta aylık 0,6 puan artarak 54,2 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,6 puan artışla 55,1 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1,3 puanlık azalışla 49,6'ya düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken küçülme gösteren tek sektör mobilya ve ilgili ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan mayısa ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 57,5'ten 57'ye revize edildi.

Dört ayın en düşük seviyesine gerileyen imalat sanayi PMI verisi, nisanda 59,2 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim ve yeni siparişlerin daha yavaş arttığı, maliyet enflasyonun Kasım 2021'den bu yana en hızlı seviyede olduğu belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.