ABD'de ISM imalat endeksi ağustosta yatay seyir izledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 oldu.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 oldu.

ISM, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 olarak kaydedildi.

Beklentilerin aksine yatay bir seyir izleyerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam eden verinin 52 değerini alması öngörülüyordu.

Üretim endeksi ağustosta aylık 3,1 puan azalışla 50,4 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,3 puan artışla 51,3 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 4,3 puan artarak 54,2'ye yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 10 alt sektörü büyüme kaydederken, 7 sektör küçüldü. Bu dönemde daralan sektörler; ahşap ürünleri, giyim ve deri ürünleri, mobilya ürünleri, kağıt ürünleri, kimya ürünleri, metal ürünler, ile elektrik ekipmanları oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 51,3'ten 51,5'e revize edildi.

Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen imalat sanayi PMI verisi, temmuzda 52,2 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim ve satışların daha da düştüğü, girdi maliyeti enflasyonunun ise Ocak 2021'den bu yana en yavaş seviyede olduğu belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.