ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,9 puan azalışla 50,9'e inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,9 puan azalışla 50,9'e inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,9 puan azalarak 50,9'a geriledi.

Beklenenden fazla düşüş göstererek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen verinin 52,2 değerini alması öngörülüyordu. İmalat sanayi büyümesinin ivme kaybettiğini gösteren endeks, ağustosta 52,8 değerinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi eylülde aylık 0,2 puan artışla 50,6 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4,2 puan azalışla 47,1 seviyesine indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 5,5 puan azalarak 48,7'ye düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektörü büyüme kaydederken, 7 sektör küçüldü. Bu dönemde daralan sektörler; mobilya ürünleri, tekstil, ahşap ürünleri, baskı, kağıt ürünleri, kimya ürünleri ile işlenmiş metal ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 51,8'den 52'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, ağustosta 51,5 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim ve yeni siparişlerin çok az da olsa arttığı, girdi maliyeti enflasyonunun ise bazı girdilerin fiyatı düştükçe daha da hafiflediği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.