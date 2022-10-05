ABD'de ISM hizmet endeksi eylülde beklenenden az düştü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puanlık azalışla 56,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altından düştü.

ISM eylül ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 56,7 değerine indi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 56 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde beklenenden az düşüş gösteren endeks, ağustosta 56,9 olarak belirlenmişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık bazda 1,8 puanlık azalışla 59,1'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 1,2 puan azalarak 60,6 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 2,8 puanlık artışla 53 oldu.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 15 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde konaklama ve gıda hizmetleri, sanat, eğlence ve dinlenme ile ulaşım ve ardiye sektörleri daraldı.

Hizmet sektörü PMI verisinde hafif yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 49,2'den 49,3 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 43,7 olarak kaydedilmişti.

Söz konusu veri, hafif yukarı yönlü revizyona rağmen ABD'de hizmet sektöründe daralmanın devam ettiğine işaret etti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde 49,3'ten 49,5'e revize edildi. Bileşik PMI, ağustosta 44,6 değerini almıştı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, talepte yeniden yaşanan artış nedeniyle ticari faaliyetin daha yavaş bir hızda azaldığı belirtildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.