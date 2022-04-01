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ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklenenden az arttı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklenenden az arttı

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları şubat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 1,7 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, ocakta yüzde 1,6 artmıştı.

Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,8 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,4 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 11,2'lik artış gösterdi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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