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ABD'de İnşaat Harcamaları Mayısta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD'de İnşaat Harcamaları Mayısta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

Ekonomi Haberleri

ABD'de mayıs ayında inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0,9 artış gösterdi. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,1, özel sektör inşaat harcamaları ise yüzde 1,1 arttı. Yıllık bazda ise inşaat harcamaları yüzde 2,4 arttı.

NEW ABD'de inşaat harcamaları, mayısta yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 1,93 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, nisanda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Mayısta kamu inşaat harcamaları yüzde 0,1 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,1 arttı.

İnşaat harcamaları, mayısta yıllık bazda da yüzde 2,4'lük artış kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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