ABD'de İnşaat Harcamaları Mayıs'ta Beklentilerin Üzerinde Düştü

NEW ABD'de inşaat harcamaları, mayısta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinden fazla azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalışla 2,14 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, nisanda da yüzde 0,25 düşmüş ve 2,15 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları mayısta yüzde 0,1 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,5 geriledi.

İnşaat harcamaları, mayısta yıllık bazda da yüzde 3,5 azalış kaydetti.