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ABD'de inşaat harcamaları martta beklentinin aksine azaldı

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ABD'de mart ayında inşaat harcamaları, beklentilerin aksine yüzde 0,2 azaldı. Kamu inşaat harcamaları artarken, özel sektörde azalma yaşandı.

ABD'de inşaat harcamaları martta artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 2 trilyon 83 milyar dolar oldu.

İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları şubatta yüzde 0,3 azalmıştı.

Kamu inşaat harcamaları martta yüzde 0,8 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,5 azaldı.

İnşaat harcamaları martta yıllık bazda ise yüzde 9,6 arttı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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