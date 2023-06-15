ABD'de İmalat Sektörü Daralmasını Sürdürüyor

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda eksi 13,7 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, haziran ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 3,3 puan azalarak eksi 13,7'ye geriledi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 13,5 değerini alması yönündeydi.

Üst üste 10 aydır negatif değer alan ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, mayısta eksi 10,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 2 puan azalarak eksi 11'e gerilerken, art arda 13'üncü kez sıfırın altında değer aldı. Sevkiyat endeksi ise 15 puan artışla 9,9'a ulaşırken, ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.