ABD'de imalat sanayi PMI eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 1 puan artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde geçen aya kıyasla 1 puan artarak 48,9 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydederek 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin bu dönemde 48 değerini alması öngörülüyordu. Bu dönemdeki artışa rağmen imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, ağustosta 47,9 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde geçen aya göre 0,3 puan azalarak 50,2 değerine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 8 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 50,6 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Bu dönemdeki düşüşe rağmen hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, ağustosta 50,5 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde aylık bazda 0,1 puan azalışla 50,1'e indi. Söz konusu dönemde 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ağustosta 50,2 olmuştu.

"Eylül ayı verileri endişeleri artırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Başekonmisti Sian Jones, eylül ayı PMI verilerinin faiz artışları ve yükselen enflasyonun ardından ABD ekonomisindeki talep koşullarının gidişatına ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Hizmet sektörünün daha da ivme kaybettiğine işaret eden Jones, "Maliyetlerin yeniden hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte enflasyonist baskılar belirgin kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.