ABD'de İmalat Sanayi PMI Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Endeks, 46,7 olarak kaydedildi ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 46,7 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi kasımda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 46,7 oldu.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 47,6 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, ekimde de 46,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi kasımda aylık 1,9 puan azalışla 48,5'e gerilerken yeni siparişlere ilişkin endeks 2,8 puan artarak 48,3'e çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1 puan azalışla 45,8'e düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 3 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 14 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler arasında, kağıt ürünleri, basım ve ilgili faaliyetler, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, bilgisayar ve elektronik ürünleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, tekstil, makine, birincil metaller, mobilya ve ilgili ürünler, çeşitli imalatlar, kimyasal ürünler, işlenmiş metal ürünleri, ahşap ürünleri ile plastik ve kauçuk ürünler yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

Öte yandan, S&P Global de kasım ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 49,4 oldu. Endeks, ekimde 50 değerinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.