ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,6 puan azalışla 49,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, kasımda geçen aya kıyasla 0,6 puan azalarak 49,4 değerine düştü.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyerek imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeksin 49,8 değerini alması öngörülüyordu.

Piyasa beklentilerinin altında kalan endeks, ekimde 50 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin üstünde

ABD'de hizmet sektörü PMI ise kasımda geçen aya göre 0,2 puan artışla 50,8 değerine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşen ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 50,4 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, ekimde 50,6 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de kasımda aylık bazda değişim göstermeyerek 50,7 oldu.

İşletmeler, yaklaşık 3,5 yıldır ilk kez istihdamda azalmaya gitti

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Sian Jones, ABD'de özel sektörün kasım ayında "genişleme bölgesinde" kalmaya devam ettiğini belirtti.

Büyük ölçüde hizmet sektörü kaynaklı talep koşullarının iyileştiğine işaret eden Jones, ancak tüketicilerin küresel ekonomik belirsizlik, durgun talep ve yüksek faiz oranlarından endişe duymaya devam ettiğini aktardı.

Jones, ülkede işletmelerin, genel görünüme ilişkin endişeler doğrultusunda neredeyse 3,5 yıldır ilk kez istihdamda azalmaya gittiğini ve istihdam kaybının imalat sektörünün ötesine geçtiğini ifade etti.

Olumlu bir gelişme olarak ise girdi fiyat enflasyonun yumuşadığını belirten Jones, maliyet enflasyonunun belirgin biçimde yavaşladığı imalat sektöründe petrol fiyatlarındaki artışların etkisinin azalıyor gibi göründüğünü kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.