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ABD'de imalat sanayi PMI 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık 1,2 puan azalarak 48,2 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI ise aralıkta 0,5 puan artışla 51,3 değerine çıktı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık 1,2 puan azalarak 48,2 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta geçen aya kıyasla 1,2 puan azalarak 48,2 değerine düştü.

Bu dönemde 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeksin 49,3 değerini alması öngörülüyordu.

Piyasa beklentilerinin altında kalan endeks, kasımda 49,4 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise aralıkta geçen aya göre 0,5 puan artışla 51,3 değerine çıktı. Piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşen ve 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 50,6 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, kasımda 50,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de aralıkta aylık bazda 0,3 puan artarak 51 oldu. Endeks, kasımda 50,7 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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