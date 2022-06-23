ABD'de imalat sanayi PMI 23 ayın en düşük seviyesine geriledi - Haberler

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ABD'de imalat sanayi PMI 23 ayın en düşük seviyesine geriledi

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de imalat sanayi PMI 23 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık bazda 4,6 puan azalışla 52,4'e inerek 23 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık bazda 4,6 puan azalışla 52,4'e inerek 23 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 4,6 puan azalarak 52,4 değerine düştü.

Bu dönemde 23 ayın en düşük seviyesine gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi 56 değerini alması yönündeydi. İmalat sanayi büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayısta 57 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI de haziranda geçen aya göre 1,8 puan azalarak 51,6'ya indi.

Söz konusu dönemde 5 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 53,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, mayısta 53,4 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise haziranda aylık 2,4 puan azalarak 51,2 oldu.

Hizmet sektöründe olduğu gibi 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen bileşik PMI, mayısta 53,6 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin büyüme hızının haziran ayında keskin bir şekilde yavaşladığını belirtti.

Kötüleşen ileriye dönük göstergelerin üçüncü çeyrekte ekonomik daralmaya zemin hazırladığına işaret eden Williamson, haziranda önceki aylara kıyasla mal ve hizmetlere yönelik talepte kayda değer bir düşüş yaşandığını aktardı.

Williamson, "İşletmeler, artan yaşam maliyeti ve talepteki düşüşün yanı sıra ABD Merkez Bankasınca (Fed) giderek artan agresif faiz oranı ve daha geniş finansal koşullardaki bozulmanın buna eşlik etmesinin bir sonucu olarak görünüm konusunda çok daha endişeli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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