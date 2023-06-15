ABD'de imalat endeksi beklentilerin üzerinde çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, haziranda 6,6 ile beklentilerin üzerine çıktı. İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, mayıs ayında eksi 31,8 olarak gerçekleşmişti.