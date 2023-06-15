ABD'de imalat endeksi beklentilerin üzerinde çıktı
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, haziranda 6,6 ile beklentilerin üzerine çıktı. İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, mayıs ayında eksi 31,8 olarak gerçekleşmişti.
NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, haziranda 6,6 ile beklentilerin üzerine çıktı.
New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, haziranda 38,4 puan artışla 6,6'ya yükseldi.
Bu dönemde beklentileri aşan verinin eksi 16 değerini alması öngörülüyordu.
İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, mayıs ayında eksi 31,8 olarak gerçekleşmişti.
Yeni sipariş endeksi haziranda 31,1 puan artarak 3,1'e, sevkiyat endeksi de 38,4 puan yükselerek 22'ye çıktı.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 9,1 puan artışla 18,9'a yükseldi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.