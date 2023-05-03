ABD'de imalat dışı endeks beklentilerin üzerinde geldi

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, nisanda aylık bazda 0,7 puan artışla 51,9'a yükselirken, beklentilerin üzerine çıktı.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıkladı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 51,9 değerine yükseldi. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 51,8 olması yönündeydi. Endeks, martta ise 51,2 olmuştu.

Üretim endeksi, nisanda aylık bazda 3,4 puanlık azalışla 52'ye düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks ise 3,9 puan artarak 56,1 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 0,5 puan azalarak 50,8 olarak tespit edildi.

ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 14 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de nisan ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayı hizmet sektörü PMI verisi, 53,7'den 53,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, martta 52,6 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise nisanda 53,5'ten 53,4'e revize edildi. Bileşik PMI, martta 52,3 değerini almıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.