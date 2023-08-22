ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda düştü

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 azalarak ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. National Association of Realtors (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları 4,07 milyona geriledi. Bu durum, ikinci el konut satışlarının ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 azalarak ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

??????????????National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 4,07 milyona geriledi.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inen ikinci el konut satışlarının bu dönemde 4,15 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, haziranda yüzde 3,3 azalışla 4,16 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, temmuzda 406 bin 700 dolar olurken, dördüncü kez 400 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

"Envanter ve faiz oranları olumsuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, envanter varlığı ve konut kredisi faiz oranlarının mevcut satış faaliyetlerini yönlendirdiğini belirterek, "Ne yazık ki her ikisi de konut satın alacaklar için olumsuz." değerlendirmesini yaptı.

Çoğu ev sahibinin son yıllarda konut fiyatlarındaki artışlardan yararlandığına işaret eden Yun, ancak birçok kiracının satın alma zorluklarıyla karşı karşıya olmaları nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti.