ABD'de ikinci el konut satışları düşüşte

ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta yüzde 0,7 azalarak ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 4,04 milyona geriledi.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta yüzde 0,7 azalarak ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

??????????????National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 4,04 milyona geriledi.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inen ikinci el konut satışlarının bu dönemde 4,1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, temmuzda yüzde 2,2 azalışla 4,07 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 15,3 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ağustosta 401 bin 100 dolar olurken, üst üste üçüncü kez 400 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

"Fiyatlar düşük satışlara rağmen yükseliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının birkaç aydır istikrarlı seyrettiğini ve anlamlı bir şekilde düşüp yükselmediğini belirterek, mortgage oranındaki değişikliklerin satışlarda kısa vadede büyük etkisi olacağını, istihdam kazanımlarının ise uzun vadede istikrarlı, olumlu bir etki yapacağını kaydetti.

Konut fiyatlarının düşük satışlara rağmen yükselmeye devam ettiğine işaret eden Yun, "Konut fiyatlarındaki artışı ılımlı hale getirmek için arzın iki katına çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.