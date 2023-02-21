ABD'de ikinci el konut satışları düşmeye devam ediyor

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ocakta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,7 azalışla 4 milyona geriledi.

Düşüşünü 12'nci aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 4,1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 2,2 azalışla 4,03 milyon olarak gerçekleşmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 36,9 düştü.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise ocakta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 359 bin dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının dibe vurduğuna işaret ederek, konut fiyatlarının daha düşük olduğu bölgelerde satışlarda mütevazı bir büyüme görülse de pahalı bölgelerde düşüş yaşandığını kaydetti.

Envanterin düşük kalmaya devam ettiğini ancak alıcıların daha iyi pazarlık gücüne sahip olmaya başladığını belirten Yun, 60 günden fazla süredir piyasada duran evlerin liste fiyatından yaklaşık yüzde 10 daha ucuza satın alınabildiğini bildirdi.