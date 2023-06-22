ABD'de İkinci El Konut Satışları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde geldi. National Association of Realtors (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları nisana göre artış gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 geriledi. Konut kredisi faiz oranları ve mevcut envanterin de satışları etkilediği belirtildi.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde geldi.

???????National Association of Realtors (NAR), mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,2 artışla 4,3 milyona yükseldi. İkinci el konut satışlarının bu dönemde 4,25 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, nisanda yüzde 3,2 azalışla 4,29 milyon olarak gerçekleşmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,4 geriledi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da mayısta yıllık bazda yüzde 3,1 düşerek 396 bin 100 dolara indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut kredisi faizi (mortgage) oranlarının, ev satışlarının yönünü büyük ölçüde etkilediğine dikkati çekerek, nispeten sabit oranların art arda birkaç ay tutarlı ev satışlarına yol açtığını belirtti.

Mevcut envanterin de konut satışlarını güçlü bir şekilde etkilediğine işaret eden Yun, arzın 2019'un kabaca yarısı seviyesinde olması nedeniyle ikinci el konut satış faaliyetinin oldukça düştüğünü kaydetti.