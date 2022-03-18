ABD'de ikinci el konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine indi - Haberler

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ABD'de ikinci el konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine indi

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de ikinci el konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine indi

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta aylık yüzde 7,2 azalarak 6,02 milyon ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta aylık yüzde 7,2 azalarak 6,02 milyon ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 7,2 azalışla 6,02 milyona düştü.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 1 azalarak 6,1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, ocakta yüzde 6,6 artışla 6,49 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 15 artarak 357 bin 300 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yükselen konut kredisi (mortgage) oranları ve fiyat artışları nedeniyle konut satın alabilmenin büyük bir zorluk olmaya devam ettiğini belirtti.

Mortgage oranlarındaki keskin artış ve yükselen enflasyonun tüketicilerin tasarruflarına büyük zarar verdiğine işaret eden Yun, talebin azalması ve konut inşaatının artmasıyla arz iyileştikçe fiyat artış hızının da yavaşlamasını beklediğini kaydetti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mortgage, konut, Ekonomi, Haberler

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