ABD'de Hükümet Kapanmasına Rağmen Eylül TÜFE Raporu 24 Ekim'de Açıklanacak

ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan (BLS) yapılan açıklamada, TÜFE verilerinin yayım takviminde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Açıklamada, eylül ayına ilişkin TÜFE'nin 24 Ekim'de Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacağı ifade edildi.

Düzenli hükümet hizmetleri yeniden başlayana kadar başka bir verinin yayımlanmayacağı belirtilen açıklamada, "Bu verinin yayımlanması, Sosyal Güvenlik İdaresinin ödemelerini doğru ve zamanında yapmasını sağlamak için gerekli yasal süreleri karşılamasına imkan tanımaktadır." ifadesi kullanıldı.

ABD'de veri takvimine göre, eylül ayına ilişkin TÜFE'nin 15 Ekim'de açıklanması planlanıyordu. Ancak federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanması ekonomik veri akışını da aksattı.

BLS, hükümetin kapanması nedeniyle veri toplama ve ekonomik istatistik hazırlama da dahil tüm operasyonlarını durdurmuştu.

Hükümetin kapanması nedeniyle tarım dışı istihdam gibi ABD Merkez Bankası tarafından yakından takip edilen kritik veriler de açıklanamamıştı.