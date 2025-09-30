ABD'de Hükümet Kapanma Riski: Vance Demokratları Suçladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 mali yılının başlamasına az bir süre kala federal hükümete finansman sağlayacak bütçe konusunda görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Vance, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile bir araya geldi.

Vance, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama göreceğiz." dedi.

Demokratlarla çok açık bir konuşma yaptıklarını belirten Vance, "Buraya gelip, bize istediğimiz her şeyi vermezseniz, hükümeti kapatacağız diyorlar. Bunun mantıksız ve tamamen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Amerikan halkının, bu kişiler doğru olanı yapmadığı için zarar göreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

?"Önemli farklılıklar devam ediyor"

Senato Azınlık Lideri Schumer de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, defalarca talepte bulunmalarına rağmen Başkan ile ilk kez görüşebildiklerini ve Trump'ın ilk kez Demokratların itirazını dinlediğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin önerdiği tasarıda Demokratların taleplerine dair hiçbir şey olmadığını anlatan Schumer, "Kapanma olup olmayacağı Cumhuriyetçilere bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Schumer, Trump'a bazı önerilerde bulunduklarını ve Cumhuriyetçi liderlerin bu önerileri Başkan ile görüşeceğini kaydetti.

Yine de nihai kararı Trump'ın vereceğini dile getiren Schumer, "Amerikan halkının desteklediğini düşündüğümüz bazı taleplerimizi kabul ederse, hükümetin kapanmasını önleyebilir. Ancak aramızda hala büyük farklılıklar var." diye konuştu.

"Cumhuriyetçilerin harcama tasarısını desteklemeyeceğiz"

Temsilciler Meclisi Azınlık lideri Jeffries de Trump ve Cumhuriyetçi liderler ile açık bir görüşme yaptıklarını ancak önemli farklılıkların devam ettiğini vurguladı.

Demokratların ABD halkının sağlık hizmetlerini korumak için mücadele ettiğinin altını çizen Jeffries, "Amerikalıların sağlık hizmetlerini tahrip etmeye devam eden Cumhuriyetçilerin harcama tasarısını desteklemeyeceğiz." dedi.

ABD'de Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamıştı. Ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Amerikalıların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağı gerekçesiyle Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

ABD kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.