ABD'de Haziran Ayında Perakende Satışlar Beklentileri Aştı

NEW ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklenenden fazla artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 yükselerek 720,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi perakende satışların yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklenenden fazla artış kaydeden perakende satışlar, mayısta yüzde 0,9 azalmıştı.

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda da yüzde 3,9 arttı.

Haziranda aylık bazda, satışlardaki en yüksek artışlar, çeşitli mağaza perakendecileri ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı bayilerde oldu.

Yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, yiyecek ve içecek mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, giyim mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlardaki satışlarda da artış kaydedildi.

Benzin istasyonlarındaki satışlarda değişim olmazken, elektronik mağazaları ile mobilya mağazalarındaki satışlarda ise düşüş görüldü.