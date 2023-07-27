ABD'de Haziran Ayında Mal Ticareti Açığı Azaldı

NEW ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,4 azalarak 87,8 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 düşüşle 87,8 milyar dolara indi.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 91,8 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, mayıs ayında 91,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 400 milyon dolar artışla 162,5 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı da 3,6 milyar dolar düşerek 250,3 milyar dolara geriledi. Ayrıca, toptan eşya stokları haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, perakende stokları yüzde 0,7 arttı.