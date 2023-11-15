ABD'de Hava Trafiği Güvenliği Tehlikede

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkedeki hava trafiği güvenliğinin, eleman ve fon yetersizliğiyle teknolojik eksiklikler nedeniyle tehlikede olduğunu bildirdi. FAA'nın yayımladığı raporda, ABD'deki hava trafiğinin güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkedeki hava trafiği güvenliğinin, eleman ve fon yetersizliğiyle teknolojik eksiklikler nedeniyle tehlikede olduğunu bildirdi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, FAA'nın yayımladığı raporda, ABD'deki hava trafiğinin güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Hava trafiği kontrolünü sağlayan eleman eksikliği, sağlanan finansal desteğin yeterli olmadığı aktarılan raporda, hava trafiğini kontrol eden yetkililerin yeterli eğitim alıp almadığını kontrol eden sistemin yetersiz olduğu belirtildi.

Raporda, bu risklerin yanı sıra, hava trafiğinin kontrolü için kullanılan işaret ışıklarına yeni anten bulunamaması gibi eski aletlerin teknolojik olarak yetersiz kalması da hava trafiğini riske atan nedenlerden biri olarak tanımlandı.

FAA raporda, bu sorunlara çözüm olarak, hava trafiği kontrolünde çalışan elemanların daha fazla eğitim görmesi gibi çözümler sundu.