ABD'de gümrük vergisi iadesi için yargı yoluna giden şirket sayısı 1800'ü aştı

ABD Yüksek Mahkemesinin Başkan Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından hükümetten geri ödeme almak için dava açan şirketlerin sayısının 1800'ü geçtiği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin analizine göre, söz konusu tarifeler yürürlükte kaldıkları yaklaşık 10 ayda ABD Hazinesine en az 130 milyar dolar gelir sağladı.

Yüksek Mahkemenin tarifeleri iptal kararının ardından karar öncesinde harekete geçenler de dahil en az 1800 şirket, ödedikleri vergilerin iadesi için yargı yoluna başvurdu.

Şirket avukatları, hükümetin ödenen tüm tarifeleri hızlı şekilde iade etmesini zorunlu kılacak mahkeme kararı için başvuruda bulunurken, Trump yönetiminin bu talebe ilk yanıtını hafta sonuna kadar vermesinin beklendiği belirtildi.

Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde ise 10 Aralık 2025 itibarıyla en az 301 bin ithalatçının daha sonra iptal edilen tarifelere tabi tutulduğu aktarıldı.

Çok sayıda şirketin yanı sıra yurt dışından doğrudan ürün alarak gümrük vergisi ödeyen bazı bireylerin de bu kapsama girdiği kaydedildi.

Öte yandan, geri ödeme için açılan davaların sonuçlanmasının birkaç yılı bulabileceği değerlendiriliyor.

ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx de ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.