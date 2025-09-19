ABD'de Geçici Bütçe Tasarısı Temsilciler Meclisi'nden Geçti

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 212'ye karşı 217 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından tasarının bir sonraki durağı Senato olacak.

Demokratların, sağlık harcamalarına ayrılan kaynağı artırma talepleri doğrultusunda tasarının Senato'dan geçmesini engellemesi bekleniyor.

Tasarıda, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün suikaste uğramasının ardından Kongre üyeleri, yürütme organı ve Yüksek Mahkemeyi korumak için güvenlik harcamalarına toplamda 88 milyon dolarlık kaynak ayrılıyor.

Hükümetin bütçe yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilmesi için geçici bütçe tasarısının, federal mali yılın sona ereceği 30 Eylül gece yarısından önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın bütçesini zamanında onaylayamazsa, bu sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.