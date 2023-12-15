Üye Girişi
Haberler

ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, Yapay Zekanın Finansal Sistemde Kırılganlık Olarak Tanımlandığını Açıkladı

Güncelleme:
Abone Ol

ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı. Konsey, yapay zekanın kullanımının finansal kurumlar ve düzenleyici otoriteler için riskleri beraberinde getirebileceğini vurguladı.

ABD'de, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl ilk kez finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında toplandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) Başkanı Michael Hsu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl daha sıkı finansal koşullarla ve artan küresel ekonomik belirsizlikle karşı karşıya olunmasına rağmen, ABD'nin finansal sisteminin dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Konseyin, finansal sistemin dayanıklılığını artırma ve çok çeşitli kırılganlıkları izleme görevini yerine getirmeye devam ettiğini aktaran Yellen, özellikle yüksek faiz oranlarından ve ek mali belirsizlikten kaynaklanan risklerin değerlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Janet Yellen, konseyin bu yıl özellikle finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını, finansal sistemdeki bir kırılganlık olarak tanımladığını vurgulayarak, finansal kurumlar yenilikçi teknolojileri değerlendirmeye ve benimsemeye devam ettikçe yapay zekanın kullanımının hızlanabileceğine dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, bu alanda sorumlu inovasyonun desteklenmesinin, finansal sistemin verimliliğinin artırılmasına olanak sağlayabileceğini, ancak risk yönetimine ilişkin uygulanması gereken mevcut ilke ve kuralların da olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, 2023 yılı raporunu da oy birliğiyle onayladı.

Söz konusu raporda da yapay zekanın kullanımının, siber riskler ve model riskleri gibi güvenlik riskleri de dahil olmak üzere, belirli riskleri beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Raporda, finansal kurumların, piyasa katılımcılarının, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin yapay zeka inovasyonları ile kullanımını izlemek ve ortaya çıkan riskleri belirlemek için uzmanlıklarını ve kapasitelerini derinleştirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Janet Yellen Fed Güvenlik Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! CUMA MESAJLARI 2023| En güzel Cuma mesajları resimli, dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En güzel Cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? 15 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (15 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title