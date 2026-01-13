ABD federal hükümetinin bütçesi 2025'in aralık ayında 145 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, geçen yıl aralık ayında yıllık yüzde 67 artışla 145 milyar dolara çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2025'in aralık ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının üçüncü ayı olan aralıkta federal hükümetin bütçe açığı 145 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aynı döneminde 87 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Böylece bütçe açığı geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 140,7 milyar dolarlık açık verilmesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 7 artarak 484 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 16 artışla 629 milyar dolara yükseldi.

Ülkede 2026 mali yılının ilk üç ayında toplam bütçe açığı ise önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 602 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 711 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın üçüncü ayı itibarıyla gelirler, yıllık yüzde 13 artarak 1,2 trilyon dolara yükselirken, harcamalar yüzde 2 artışla 1,8 trilyon dolara çıktı.