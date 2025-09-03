Haberler

ABD'de Fabrika Siparişleri Temmuzda Yüzde 1,3 Düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında fabrika siparişlerinin bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 603,6 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,8 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
