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ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin aksine düştü

Ekonomi Haberleri

ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin aksine düştü

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1'lik azalış gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1'lik azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 548,5 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,8 artışla 554,2 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,1 azalışla 273,2 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 1,9 azalarak 275,4 milyar dolara geriledi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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