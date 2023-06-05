ABD'de Fabrika Siparişleri Piyasa Beklentilerinin Altında Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, nisanda fabrika siparişleri yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.