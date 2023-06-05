ABD'de Fabrika Siparişleri Piyasa Beklentilerinin Altında Arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, nisanda fabrika siparişleri yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişleri nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.
Piyasa beklentilerinin altında artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, martta yüzde 0,6 artmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.