ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden az düştü Ekonomi Haberleri NEW ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,6 düşüşle piyasa beklentilerinin altında geriledi. NEW ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,6 düşüşle piyasa beklentilerinin altında geriledi. ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya oranla yüzde 1,6 azaldı. Piyasa beklentilerinin altında düşen fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,8 gerilemesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, Aralık 2022'de yüzde 1,7 yükselmişti. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,5 düşerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,5 artış kaydetti. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor. Kaynak: AA / Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden az düştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.