ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 533,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında kalan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, martta yüzde 1,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,5 artışla 265,5 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,2 artarak 267,7 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title