Üye Girişi
Haberler

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentiler dahilinde arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Dayanıklı ve dayanıklı olmayan mal siparişleri de yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,7 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Art arda üç ay artan ve bu dönemde beklentilere paralel yükseliş kaydeden fabrika siparişleri, mart ayında da yüzde 0,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,6 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,8'lik yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title