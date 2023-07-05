ABD'de fabrika siparişleri mayısta beklentilerin altında arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayısta fabrika siparişleri yüzde 0,3 arttı. Bu artış, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,8 artarken, dayanıklı olmayan mal siparişleri yüzde 1,2 azaldı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisindeki sanayi sektörünün gelecekteki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.
ABD'de fabrika siparişleri, mayısta yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.
Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,8 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, nisanda da yüzde 0,3 artmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,8 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,2 azaldı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.