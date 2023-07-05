ABD'de fabrika siparişleri mayısta beklentilerin altında arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayısta fabrika siparişleri yüzde 0,3 arttı. Bu artış, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,8 artarken, dayanıklı olmayan mal siparişleri yüzde 1,2 azaldı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisindeki sanayi sektörünün gelecekteki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.