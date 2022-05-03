ABD'de fabrika siparişleri martta beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 2,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, marta ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 557,3 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve geçen yıl mayıstan bu yana en yüksek artışı gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu.

Yükselen fiyatlar ve arz kısıtlamalarına rağmen mallara yönelik güçlü talebin işaretçisi olan fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,1 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artışla 275,8 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 3,2 artarak 281,5 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.