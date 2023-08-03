ABD'de Fabrika Siparişleri Haziranda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 artarak, Ocak 2021'den bu yana en yüksek artışını kaydetti. Bu durum, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.