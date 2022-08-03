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ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri geride bıraktı

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri geride bıraktı

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

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ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 555,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerini geride bırakan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, mayısta yüzde 1,8 artışla 544,4 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2 artışla 272,9 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 2 artarak 282,4 milyar dolara çıktı.

Analistler, fabrika siparişlerine ilişkin son verilerin artan faiz oranlarına rağmen imalat sektörünün gücüne işaret ettiğini belirtti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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