ABD'de Fabrika Siparişleri Ekimde Beklentilerin Üzerinde Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında ülkede fabrika siparişleri yüzde 3,6 oranında azaldı. Bu düşüş, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Fabrika siparişlerinin yakın gelecekteki performansı, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün durumu hakkında bilgi vermektedir.

ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azaldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,6 azalacağı tahmin ediliyordu. Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydeden fabrika siparişleri, eylülde yüzde 2,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,9'luk düşüş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.