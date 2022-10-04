ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi Ekonomi Haberleri ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yatay bir seyir izledi. ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yatay bir seyir izledi. ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 548,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin aksine yatay seyreden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, temmuzda ise yüzde 1'lik azalış göstermişti. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,2 azalışla 272,7 milyar dolara gerilerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,2 artarak 275,7 milyar dolara çıktı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Ticaret Bakanlığı Ekonomi Haberler

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