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ABD'de Fabrika Siparişleri Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de fabrika siparişleri, ağustos ayında yüzde 1,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Son 6 ayın 5'inde yükselen ve piyasa beklentilerinden fazla artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.