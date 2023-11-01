ABD'de Eylül Ayında İnşaat Harcamaları Beklentilere Paralel Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, eylül ayında ülkede inşaat harcamaları yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 996 milyar dolara ulaştı. Bu artış, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti ve son 5 ayın en düşük yükselişini kaydetti. Hem kamu hem de özel sektör inşaat harcamaları aynı oranda artış gösterdi.

ABD'de inşaat harcamaları, eylülde yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 996 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri doğrultusunda artan inşaat harcamaları 5 ayın en düşük yükselişini kaydetti. İnşaat harcamaları ağustosta yüzde 1 artmıştı.

Eylülde hem kamu hem de özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,4 arttı.

İnşaat harcamaları eylülde yıllık bazda da yüzde 8,7'lik artış kaydetti.