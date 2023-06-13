ABD'de Enflasyonun Yavaşlaması New York Borsası'nı Yükseltti

New York Borsası, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından günü yükselişle tamamladı. ABD'de yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler güçlendi.

New York Borsası, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 145 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 34.212,12 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 4.369,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 13.573,32 puana yükseldi.

ABD'de yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD'de yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini yüzde 94 ihtimalle sabit tutacağı öngörüldü.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yanı sıra ekonomik tahminler ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardaki sinyallerin yatırımcılarca takip edileceğini belirtti.