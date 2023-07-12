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ABD'de Enflasyonun Düşmesiyle New York Borsası Yükseldi

Ekonomi Haberleri

New York Borsası, ABD'de yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artışla 34.347,43 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 4.472,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 13.918,96 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydetti. ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

New York Borsası, ABD'de yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artışla 34.347,43 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 4.472,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 13.918,96 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydetti.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Art arda 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren verilerin, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin daha fazla faiz artırımı konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirebileceklerine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Öte yandan, Fed'in bugün yayımladığı Bej Kitap Raporu ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana "biraz arttığını" gösterdi.

Raporda, beklentilerin ise gelecek aylarda yavaş büyümenin devam edeceği yönünde olduğunu bildirildi.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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