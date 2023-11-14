ABD'de Enflasyon Yavaşlarken Fed'in Faiz Artışı İhtimali Azaldı

ABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşlarken, varlık fiyatlarında ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan enflasyon verileri, Fed'in enflasyonla mücadelesinde ilerleme kaydettiğine yönelik iyimserliğin artmasını sağladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 ile beklenenden az arttı. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalktı

Analistler, yumuşama sinyali veren istihdam verilerinin ardından enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin de Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlendi.

Analistler, gelecek yaza kadar enflasyonunun yüzde 2'ye düşme olasılığının artmasıyla faiz indirimlerinin fiyatlamasının yoğunlaşacağını aktardı.

???????- Tahvil faizlerinde düşüş

ABD'de enflasyon verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Altının ons fiyatı söz konusu verinin ardından yüzde 0,6 artışla 1.957 dolara, gümüşün onsu da yüzde 3,6 yükselişle 23,13 dolara çıkarken, dolar endeksi yüzde 1 düşüşle 104,5 seviyesine indi.

Avro/dolar paritesi yüzde 1,2 primle 1,0830 seviyesinde dengelenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 20 baz puan gerileyerek yüzde 4,43'e geriledi.

New York borsasında endeksler, verilerin ardından yaklaşık yüzde 2 artışla güne başlarken, Avrupa borsalarında da yükseliş İngiltere hariç yüzde 1'i aştı.

Öte yandan, dünya genelinde kredi risk primlerinin gerilediği görülürken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 10 baz puan azalarak 368 baz puana indi.