ABD'de enflasyon yapışkan hale geldi, FED'in faiz politikası yetersiz kaldı

Ekotürk TV analisti Murat Tufan, ABD'de enflasyonun yapışkan hale geldiğini ve FED'in faiz politikasının yetersiz kaldığını söyledi. Tufan, enflasyonun birçok faktöre bağlı olduğunu ve İsrail-Hamas çatışmasının ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

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4. SES 4 (Türkçe): MURAT TUFAN, Ekotürk TV moderatör ve analisti

Türk yayın kuruluşu Ekotürk'ün analistlerinden Murat Tufan, Xinhua ile kısa süre önce yaptığı söyleşide, ABD'de enflasyonun birçok faktör nedeniyle "yapışkan" hale geldiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasının enflasyonu düşürmede yetersiz kaldığını söyledi.

"FED Başkanı Jerome Powell'ın yapmış olduğu faiz artışları enflasyonu bir miktar indirse de yüzde 3,5 ila 3,8 civarındaki enflasyonun artık FED'in elinde olmayan bir enflasyon katılığı olduğunu savunuyor ve düşünüyorum."

ABD'de pandemi sonrası enflasyonun önceki dönemlerde görülmemiş özelliklere sahip olduğunu ifade eden Tufan, enflasyonun "yapışkan" ve birçok dış faktöre bağlı hale geldiğini belirtti.

"Hem yapışkan, hem petrol fiyatlarından etkilenen, hem çok ciddi bir şekilde Çin'in büyüme rakamlarına duyarlı, hem de lojistik kaynaklara ve diğer birçok etkene bağlı bir enflasyondan bahsediyoruz."

Tufan ayrıca, İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmanın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve çatışmanın çok daha geniş bir cepheye yayılma riskine dikkat çekti.

"Yaklaşık on gündür İsrail ve Hamas militanları arasındaki savaşı konuşuyoruz. Savaşın çok daha büyük bir cepheye intikal etmesi söz konusu. Dolayısıyla bir kara harekatı ya da Gazze'ye yönelik başka bir haber görürsek, muhtemelen petrol fiyatlarında 100 doların üzerine bir fiyatlama olacaktır.

Merkez bankalarının bu küresel krizleri ve saymış olduğum başlıkları faizle yönetmesi mümkün değil."

Tufan'a göre, uluslararası arenadaki koşullar ve beklentiler göz önüne alındığında FED'in yüzde 2'lik enflasyon hedefi "aşırı iyimser bir seviye". Tufan, FED'in ya hedefi yüzde 3'e çıkaracağını ya da piyasa beklentilerinin aksine faiz oranlarını daha da artıracağını savundu.

Tufan, FED'in rezerv parası bulunduğu için ABD'lilerin yüksek enflasyon etkisini biraz daha az hissedebileceğini düşünüyor. Ancak Tufan'a göre, faiz oranları yüzde 6'ya kadar ulaşırsa, bu durum küresel piyasaları ciddi şekilde sarsabilir ve küresel ekonominin büyümesini engelleyebilir.

SES 4 (Türkçe): MURAT TUFAN, Ekotürk TV moderatör ve analisti:

"Bütün dünyada hiperenflasyon ve stagflasyon süreçlerini tartışacağız.

Borsalardaki satışların derinleşmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ya da Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) içerisindeki ülkelerin çoğunun refah seviyesinin düşmesine ve çok daha büyük bir enflasyonla mücadele etmesine sebep olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)