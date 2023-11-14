ABD'de Enflasyon Verileri New York Borsasını Yükseltti

NEW New York borsası, ABD'de enflasyonda yavaşlamaya işaret eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 250 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 34.581,20 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artarak 4.458,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,8 kazançla 14.015,37 puana çıktı.

ABD'de tüketici enflasyonu ekimde beklentilerin altında gerçekleşirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 yükseldi. Bu dönemde yıllık yüzde 4 artan çekirdek enflasyon, 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,5'in altına düştü.

Analistler, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.