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ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta aylık yüzde 1,2'lik artış göstermişti.

Enerji fiyatlarında aylık bazda düşüş görüldü

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda da yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. Beklentiler, TÜFE'nin nisanda yıllık bazda yüzde 8,1 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi nisanda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 9,4 artış kaydetti. Yeni araç fiyatlarındaki artış ise nisanda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 13,2'yi buldu.

Bu dönemde enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,7'lik azalış gösterirken, yıllık yüzde 30,3 arttı. Son dönemdeki artışıyla dikkat çeken benzin fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 6,1 düşüş kaydederken, yıllık yüzde 43,6 yükseliş kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artmıştı.

Analistler, nisan ayındaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun; yakın zamanda salgın öncesi seviyelere düşmesinin pek olası görünmediğini, arz kesintilerinin devam etmesi, enerji ile gıda fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle uzun bir süre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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